Surpare majoră pe DN1 pe Valea Prahovei: O bandă a drumului a fost închisă în zona Breaza VIDEO Politistii prahoveni anunta restrictii de circulatie pe drumul national 1, intre Ploiesti si Sinaia, in zona orasului Breaza, unde terasamentul drumului s-a surpat pe o lungime de 60 de metri. In aceste conditii, o banda de circulatie va fi inchisa temporar, potrivit News.ro. Potrivit datelor furnizate de Politia judeteana Prahova, surparea terasamentului pe o lungime de aproximativ 60 de metri s-a produs in dreptul orasului Breaza, la kilometrul 99+050, pe sensul de mers Brasov catre Ploiesti. In aceste conditii, autoritatile anunta instituirea unei restrictii temporare pe banda numarul unu de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

