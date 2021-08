Nu ii iau apararea ministrului Valceanu. Plavanul de finanțe se apara singur, omul da replica in greaca veche și in latina, are viteza de reacție a unui ceas cu limbi moarte. Dar ce fac ziaricii nu e normal. Asta nu-i presa, asta-i piața. „Cat e salariul minim?” „Cat costa o paine?” „Cat costa un litru […] The post Supremația expresiei "nu ma invața nimeni pe mine" first appeared on Ziarul National .