Supraviețuire miraculoasă - Patru bărbați au traversat Atlanticul pe cârma unei nave Patru nigerieni care doreau sa ajunga in Europa au fost salvați in Brazilia dupa ce au supraviețuit 14 zile pe carma unei nave care a traversat Oceanul Atlantic, potrivit Reuters. Pasagerii clandestini s-au ascuns intr-un spațiu ingust aflat deasupra carmei unui cargo. Ei au avut provizii timp de 10 zile, iar in ultimele patru zile ale calatoriei au ramas fara mancare și bautura. Barbații au fost salvați de polițiștii din portul brazilian Vitoria și au povestit ca au supraviețuit consumand apa de mare. Ascunși deasupra carmei, nigerienii au calatorit aproximativ 5.600 de kilometri și… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

