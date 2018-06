Stiri pe aceeasi tema

- "Referitor la incidentul petrecut la Liceul Tehnologic Special pentru Deficienti de Auz Cluj-Napoca, în data de 10 iunie 2018, pot sa va spun ca raportul întocmit de catre comisia de cercetare disciplinara a fost adus la cunostinta Consiliului de Administratie al unitatii de învatamânt.…

- Supraveghetoarea de la liceul special din Cluj-Napoca pentru cei cu probleme de auz care a lovit și a amenințat cu moartea o eleva nu avea niciun fel de pregatire pentru a lucra cu persoane cu nevoi speciale.

- Revoltator O bataie in toata regula a avut loc duminica seara, la internatul Liceului Tehnologic Special pentru Deficienti de Auz din Cluj Napoca. Imaginile au fost surprinse de unul din copiii cazati la internat. In imagini, o pedagoga loveste fara mila o eleva, apoi o ameninta cu moartea.Potrivit…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și va efectua o ancheta in legatura cu incidentul de la Liceul Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz Cluj-Napoca, in care o eleva ar fi fost agresata de o angajata, anunta institutia printr-un comunicat de presa."Avocatul Poporului s-a sesizat…

- Imagini șocante au aparut pe internet, de la Liceul pentru Deficienti de Auz din Cluj-Napoca, în care o eleva este lovita cu bestialitate de catre o îngrijitoare.În imagini se poate observa cum îngrijitoarea o lovește, de repetate ori, pe eleva cu pumnii în…

- Liceul pentru Deficienti de Auz Cluj-Napoca a declansat luni o ancheta, dupa ce pe Facebook a aparut un filmulet cu o supraveghetoare de noapte care loveste o eleva, transmite Mediafax. Purtatorul de cuvant al ISJ Cluj, Amalia Gurzau, a declarat pentru sursa citata ca la liceu a avut loc o altercatie…

- Liceul pentru Deficienti de Auz Cluj-Napoca a declansat luni o ancheta, dupa ce pe Facebook a aparut un filmulet cu o supraveghetoare de noapte care loveste o eleva, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Pe internet au fost poste imagini in care se poate observa cum o eleva, inghesuita intr-un colt, langa o balustrada, este lovita repetat cu pumnul in fata si trasa de par de catre o angajata a centrului, in timp ce fata tipa. fiind auzite si tipetele altor copii. In cele din urma, intervine o alta…