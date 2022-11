Suprataxarea muncii part-time, contestată la Curtea Constituțională USR și Forța Dreptei anunța ca sesizeaza Curtea Constituționala pe suprataxarea muncii part-time. „Astazi, impreuna cu Forța Dreptei, contestam la Curtea Constituționala legea de aprobare a ordonanței care a readus nedreptatea suprataxarii muncii part-time, pentru a opri un Guvern care se lupta cu cei ce muncesc cinstit. Domnul premier Ciuca a semnat o ordonanța care […] The post Suprataxarea muncii part-time, contestata la Curtea Constituționala appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

