Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, sustine ca in cel mult 10 zile va avea evaluarea pagubelor produse de seceta la culturile insamantate in toamna, dar, din pre-evaluarile actuale, suprafetele grav afectate nu depasesc 1,2 milioane de hectare, noteaz[ Agerpres. "Seceta este in toata Europa si afecteaza in primul rand tot ceea ce s-a insamantat in toamna. O sa avem in maximum 10 zile evaluarea pagubelor produse la aceste culturi. Repet, discutam de 2,9 milioane hectare care au fost insamantate in toamna, dar in pre-evaluarile pe care le avem nu vor depasi 1 - 1,2 milioane…