Explozie, urmata de incendiu, la Giurgiu. O femeie a suferit arsuri

O femeie, in varsta de 58 de ani, a suferit arsuri la nivelul membrelor suprioare, in urma unei explozii ce s a produs in bucataria casei sale. Evenimentul a avut loc in momentul in care aceasta a folosit bultelia, cel mai probabil din cauza unor scapari de gaze. Explozia… [citeste mai departe]