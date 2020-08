Stiri pe aceeasi tema

- In septembrie, echipa nationala ia startul in cea de-a doua editie a Ligii Natiunilor, competitie in care, in primele jocuri, le va intalni pe Irlanda de Nord (4 septembrie, Bucuresti) si Austria (7 septembrie, Klagenfurt), relateaza News.ro.Citește și: Lovitura pentru o companie de pe piața…

- Florentin Pandele, primarul Voluntariului, și-a facut televizune, care se numește Metropola Tv. Acolo a angajat-o ca moderatoare pe Alice Bodescu, fiica secretarului general adjunct al FRF, Gabriel Bodescu. Fiica unui om important, la televizunea lui Pandele A mai aparut o televiziune in Romania, iar…

- O gafa mare facuta de presedintele clubului Minerul Costesti a oprit echipa din drumul catre promovarea spre liga a 3-a din Romania. Clubul si-a testat jucatorii pentru partida de baraj cu cei de la Petrolul Potcoava. Insa au gresit testele, scrie Mediafax.In loc ca jucatorii sa faca testul…

- Vali Negru (37 de ani), fost mijlocaș la Rapid in perioada UEFAntastica, a vorbit la GSP LIVE despre marea problema din fotbalul romanesc. Absolvent al Facultații de Psihologie, Negru crede ca echipele din Romania greșesc pentru ca raman la metodele tradiționale in pregatirea jucatorilor și nu folosesc…

- Incepand din 14 iulie 2020, cluburile din Romania pot legitima jucatori pentru sezonul care urmeaza. Perioada de transferuri se va incheia la data de 5 octombrie2020.Situatia generata de pandemia COVID-19 a dus la o serie de modificari si nu doar in ceea ce priveste calendarul competitional. Astfel,…

- Mihai Stoica, directorul sportiv al celor de la FCSB, a dezvaluit ca grupul de WhatsApp al unei formații de fotbal din Romania poarta o denumire jignitoare la adresa Stelei. Mihai Stoica nu a menționat cu ce echipa se afla sub contract jucatorii care jignesc Steaua prin intermediul grupului de WhatsApp,…

- HORA (Organizația Patronala a Hotelurilor și Restaurantelor din Romania) solicita Guvernului Romaniei respectarea planului de eliminare a restricțiilor pe terase și redeschiderea restaurantelor pe partea de interior, incepand cu data de 15 iunie. Intr-o scrisoare deschisa adresata Guvernului, HORA subliniaza…

- Cluburile din Romania vor putea difuza la statiile de amplificare cantece si scandari ale galeriilor pe durata meciurilor care se vor disputa in actualul sezon fara spectatori, a hotarat, marti, Comitetul de Urgenta al Federatiei Romane de Fotbal, potrivit Agerpres."In acest context, pentru…