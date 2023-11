Stiri pe aceeasi tema

- Francezul Rudi Garcia, in functie din luna iulie, nu mai este antrenorul echipei Napoli, in locul sau fiind numit italianul Walter Mazzarri, a anuntat marti campioana en titre din Serie A, la doua zile dupa esecul de pe teren propriu cu modesta Empoli (0-1), informeaza AFP.Sub conducerea lui Rudi…

- Doi agenți de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj au fost condamnați la 5 ani și 3 luni, respectiv la 4 ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita, abuz in serviciu și fals intelectual. Cei doi au cerut și primit șpaga intre 200 și 500 de lei de la șoferi opriți in trafic,…

- La data de 5 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Gaești, cei de la Secția nr. 8 Poliție Rurala Valea Mare și de la Secția nr. 10 Poliție Rurala Petrești au pus in aplicare patru mandate de executare a unor pedepse privative de libertate, emise de Judecatoria Bolintin Vale. Mandatele…

- Doi moldoveni, invinuiți de savarșirea infracțiunii de corupere activa, au fost condamnați la inchisoare. Potrivit informațiilor, cauza penala respectiva a fost pornita de catre Procuratura Anticorupție (PA) in luna ianuarie 2021, scrie Realitatea.md . Astfel, conform materialelor, cei doi barbați,…

- Prin anularea permisului auto se impune o masura eficienta de prevenire a repetarii acțiunilor imprudente sau ilegale și de a descuraja comportamentul periculos in trafic. Anularea permisului de conducere pentru cei care conduc sub influența substanțelor interzise sau a alcoolului, este o masura preventiva…

- Victor Osimhen (24 de ani) a detensionat atmosfera la Napoli inaintea derbyului grupei cu Real Madrid din Liga Campionilor (marți, ora 22:00), publicand un mesaj pe rețelele sociale: „Lumea de la Napoli mi-a demonstrat atata dragoste și gentilețe și nu voi pemite nimanui sa se puna intre noi”. ...

- PRONUNTARE…Magistratii Curtii de Apel Iasi si-au spus ultimul cuvant in dosarul in care Gelu Pecheanu, fostul primar al comunei Dranceni, si nora lui au fost trimisi in judecata pentru fapte de coruptie. Instanta de apel a decis ca Gelu Pecheanu sa fie condamnat la 2 ani si 6 luni de inchisoare cu suspendarea…

- Decizia de condamnare la 15, respectiv 13 ani de inchisoare a celor doi agresori a fost luata de un tribunal din Pau, in regiunea Pyrenees-Atlantiques din Franța, joi 21 septembrie. In iulie 2020, aceștia au ucis in bataie un șofer de autobuz din orașul francez Bayonne, care le-a cerut sa poarte corect…