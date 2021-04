Stiri pe aceeasi tema

- FOTO| IȘJ Alba: Elevii și profesorii din județ vor primi materiale de protecție anti-COVID de aproape 500 000 lei Inspectoratul Școlar Județean Alba a primit materiale de protecție in vederea desfașurarii activitații școlare in condiții de siguranța a elevilor și cadrelor didactice, conform Acordului…

- Ministerul Educației lanseaza programul național pilot de tip ”Școala dupa școala”, pentru elevii pana la clasa a VIII-a inclusiv. Astfel, elevii vor putea recupera materia, iar profesorii vor primi 100 lei/ora, tarif brut. Citește și: O mare companie farmaceutica, anunț URIAȘ: medicamentul…

- Ministerul Educației anunța regulile dupa care se organizeaza orele remediale. Elevii nu pot avea mai mult de 5 absențe pe luna de la aceste cursuri. In schimb, ei pot face aceste ore in alte școli decat cele in care invața. Profesorii care vor ține orele de recuperare a materiei vor putea face grupe…

- Ministerul Educatiei a publicat programa pentru examenul national de bacalaureat din acest an. Conform documentului, pentru sesiunile din acest an s-au scos operele scriitorilor postbelici, Marin Sorescu, Nichita Stanescu si Marin Preda. Decizia Ministerului Educatiei este criticata insa de profesorii…

- Incepand cu data de 8 februarie, odata cu inceperea semestrului al doilea, elevii se intorc la școala. Toate regulile pe care elevii și profesorii vor trebui sa le respecte vor fi anunțate joi, la ora 11. Reprezentanții Ministerelor Educației și Sanatații au lucrat peste noapte la ordinul comun care…

- Elevii cu contraindicatii medicale pentru prezenta fizica, cei care au vulnerabilitati si care prezinta certificat medical, dar si elevii care au apartinatori in familie cu vulnerabilitati medicale, certificate ca atare, vor invata online, potrivit Ministerului Educatiei.

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca elevii care isi vor relua fizic cursurile vor primi masti de protectie, existand un stoc de peste 37 de milioane de masti doar in invatamantul preuniversitar. "Ultimele date pe care le avem din teritoriu arata un stoc de peste 37 de milioane de masti…

- Cristian Tudor Popescu a vorbit, vineri, seara la Digi24 despre cifrele prezentate de Ministerul Educației, potrivit carora puțin peste 45% dintre angajații din sistemul preuniversitar și-au aratat atenția de a se vaccina impotriva noului coronavirus. „Ce disputa sa am eu in momentul de fața cu un profesor…