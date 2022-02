Stiri pe aceeasi tema

- Inspirația pentru cadoul perfect o gasești la Targul Cadourilor de Valentine's Day din zona Iulius Expo de la Iulius Town. Iubirea plutește in aer, la propriu, in Iulius Town, unde Cupidon va imparți baloane in forma de inima, iar indragostiții pot sa iși surprinda iubirea intr-o imagine. Cei mici sunt…

- In cuplul format de Valentin Sanfira și Codruța Filip, dragostea plutește in aer, iar cei doi nu lasa sa treaca Valentine's Day fara momente romantice in doi. Artistul a marturisit ca el și-a descoperit aceasta latura de cand a inceput o relație cu cea care ii va deveni soție. Afla ce planuri au cei…

- Atenție la cadourile de Sfantul Valentin. InfoCons: La ce sa fim atenți atunci cand alegem cadoul pentru persoana iubita Se apropie Valentine’s Day, recunoscuta la nivel mondial drept sarbatoarea iubirii, zi in care indragostiții obișnuiesc sa iși daruiasca reciproc cadouri și sa-și celebreze dragostea.…

- Controverse despre Valentine’s Day – Ziua Indragostiților. Un renumit preot spune pe cine ocrotește, de fapt, Sfantul Valentin Se apropie Valentine’s Day, sarbatoarea cunoscuta in toata lumea ca fiind dedicata iubirii și celor indragostiți. Insa un reprezentant al bisericii spune ca iubirea nu ar trebui…

- Putine hoteluri de pe litoral au lansat oferte de Ziua Indragostitilor, majoritatea preferand sa-si deschida portile de Pasti sau 1 Mai. Cu toate acestea, Marea Neagra ofera turistilor un cadru extraordinar de relaxare, indiferent de anotimp.

- Pe cat de special Craciunul, pe atat de multe superstiții legate de aceasta Sarbatoare exista in lumea intreaga. Daca unii se amuza de aceste superstiții, alții cred cu toata ființa in ele și respecta an de an fiecare obicei de acest gen. Superstiții de Craciun Se spune ca daca in ziua de Craciun ninge,…

- Au mai ramas doar cateva zile pana cand romanii vor sarbatori Craciunul. Curațenia deja este in plina desfașurare in majoritatea locuințelor. Totuși, sunt anumite zile cand este interzis sa facem curațenie. De obicei, curațenia de Craciun incepe in ultimele saptamani din luna decembrie. Aceasta curațenie…