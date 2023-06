Stiri pe aceeasi tema

- Ortodocsii sarbatoresc, duminica si luni, Cincizecimea sau Pogorarea Sfantului Duh peste sfintii apostoli, cunoscuta in popor drept Duminica Mare sau Rusaliile, ocazie cu care se incheie ciclul pascal: Invierea, Inaltarea si Pogorarea Duhului Sfant. In unele zone, oamenii isi impodobesc casele si gospodariile…

- Rusaliile se praznuiesc, anul acesta, pe data de 4 iunie. Sarbatoarea se mai numește și Sfanta Treime sau Cincizecimea și este una dintre cele mai vechi sarbatori religioase. Se praznuiește intotdeauna la 50 de zile de la Paște, iar creștinii ortodocși țin cont de o serie de superstiții in aceasta zi.…

- Pogorarea Sfantului Duh este sarbatoarea zilei praznuita de credinciosii ortodocsi, conform Calendarului ortodox 2023, pentru data de 4 iunie. De Rusalii Biserica Ortodoxa praznuieste Pogorarea Duhului Sfant asupra sfintilor Apostoli. Pomenirea Sfintilor Mucenici Zotic, Atal, Camasie si Filip de la…

- La 50 de zile dupa Invierea Domnului se celebreaza Pogorarea Duhului Sfant, numita in popor Rusaliile. Numele sarbatorii de Rusalii vine de la Rosalia, sarbatoarea romana a trandafirilor sau rozelor, peste care se suprapune sarbatoarea creștina, ce in vechime era inchinata și stramoșilor. Odata cu aceasta…

- Pogorarea Duhului Sfant sau Rusaliile este sarbatoarea crestina care comemoreaza pogorarea Sfantului Spirit asupra ucenicilor lui Hristos si se celebreaza anual la 50 de zile dupa Inviere, conform traditii superstitii.roSe pare ca sarbatoarea Rusaliilor se tine diferit in functie de fiecare regiune…

- In 2023, Moșii de vara se pomenesc sambata, 3 iunie, cu o zi inainte de sarbatoarea Pogorarii Sfantului Duh, Rusaliile. De sarbatoarea Moșilor de vara, creștinii merg la biserica cu pachete și coliva, care sunt sfințite de preot și mai apoi sunt imparțite persoanelor nevoiașe, spre pomenirea celor dragi…

- Credinciosii ortodocsi si catolici sarbatoresc astazi, 25 martie, Buna Vestire, amintind de ziua in care Arhanghelul Gavriil i a vestit Fecioarei Maria ca a fost aleasa sa devina mama lui Iisus Hristos. Buna Vestire sau Blagovestenia este marcata, in fiecare an, pe 25 martie, cu noua luni inainte de…