Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, in prima vineri dupa Paste, crestinii ortodocsi sarbatoresc Izvorul Tamaduirii. Este marele praznic inchinat Maicii Domnului, menit sa arate rolul Fecioarei Maria in mantuirea oamenilor. In acest an, sarbatoarea are loc pe 21 aprilie.

- Saptamana Patimilor continua in biserici cu denia din Sambata Mare cand se praznuieste „ingroparea lui Hristos cu trupul si pogorarea la iad, cu dumnezeirea". Aceasta este ultima zi in care se mai fac pregatiri pentru Paște.

- De-a lungul timpului, cinematografia mondiala a fost fascinata de povestea Mantuitorului, aducand pe micile ecrane o mulțime de filme in care apare figura Lui. Interpretarea lui Robert Powell in „Iisus din Nazaret” ramane insa una memorabila, actorul reușind sa il interpreteze magistral pe Hristos.…

- Mai sunt doar cateva zile pana la Paște, iar credincioșii de pretutindeni se pregatesc atat fizic, cat și spiritual, pentru seara Invierii Mantuitorului. Iata ce rugaciune ii ajuta pe cei evlavioși in Miercurea Mare și ce nu este bine sa faci in aceasta zi, conform tradiției.

- Inca de la inceputurile misiunii Sale publice, Mantuitorul a fost asaltat de multimi de oameni. In chiar primul capitol al Evangheliei dupa Marcu, dupa ce ni se relateaza minunea vindecarii, in sinagoga din Capernaum, a unui „om cu duh necurat", aflam ca „a iesit vestea despre El indata pretutindeni,…

- Bunavestire, ziua in care Arhanghelul Gavriil ii aducea Fecioarei Maria vestea ca il va aduce pe lume pe Fiul Domnului, Iisus din Nazaret, a marcat și deschiderea, la Timișoara, a Targului de Paști, cu trei saptamani inainte de marea sarbatoare creștina. Casa de Cultura a municipiului Timișoara, responsabila…

- Sarbatoarea Rusaliilor, cunoscuta și sub denumirea „Pogorarea Sfantului Duh, reprezinta un praznic creștin ce se sarbatorește in a cincizecea zi de la Paște, intotdeauna duminica. Anul acesta, Rusaliile vor fi sarbatorite pe data de 4 iunie, iar credincioșii trebuie sa știe cateva lucruri foarte importante…

- Despre o sarbatoare praznuita de romani se spune, in credința populara, ca aduce numai necazuri, daca nu o respecți. Rusaliile, celebrate dupa Paște, ar fi niște babe urate și rele, care aduc suferința celor care le nesocotesc puterile.