Superstiții de Crăciun. Ce trebuie să mănânci în Ajun ca să fii sănătos tot anul viitor Craciunul este o sarbatoare incarcata de superstiții și in popor circula diverse informații legate de ceea ce trebuie sa mancam in Ajun de Craciun pentru a fi sanatoși tot anul urmator. Ca sunt adevarate sau nu – doar se cheama superstiții! – ramane sa le verificați in timp, insa anumite tradiții și obiceiuri sunt atat de frumoase ca merita respectate! Iata cateva dintre cele mai populare superstiții de Craciun! Se spune ca oamenii nascuți in ziua de Craciun au o viața plina de noroc, iar pentru a avea sanatate trebuie sa mancam mere in ajunul Craciunului. O alta superstiție privitoare la noroc… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

