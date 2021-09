Superstaruri care folosesc transportul public fără să le fie rușine Credem adesea ca viețile stelelor sunt legate de glamour, limuzine, avioane private și alte obiceiuri la care noi, oamenii de rand, nu prea avem acces. Dar realitatea este ca multe vedete aleg sa-și traiasca viața intr-un mod „normal”, ca și noi ceilalți. Cu noile tehnologii, oricine poate deveni paparazzo pentru... The post Superstaruri care folosesc transportul public fara sa le fie rușine appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La MAIB, toamna intotdeauna aduce noutați placute! De aceea, in prima luna din acest sezon te bucuram cu promoția „1 leu in troleu”, pe care speram ca ai reușit sa o testezi in primavara acestui an. Daca, totuși, din anumite motive, nu ai reușit sa o descoperi, te invitam sa profiti din plin de avantajele…

- Organizarea in bune condiții a Raliului Iasului 2021 va genera și o serie de restricții de circulație și modificari in transportul public. Cel mai așteptat eveniment automobilistic al anului va avea loc in perioada 3 – 5 septembrie, dar unele restricții vor intra in vigoare mai devreme. Astfel, in perioada…

- A fost atat de multa apa, incat deplasarea prin oraș a devenit o aventura plina de pericole. Transportul in comun este asigurat cu utilaje grele, singurele care pot parcurge, in siguranța, șoselele transformate in canale.

- O femeie a descris pe una din rețelele sociale o experiența neplacuta pe care a avut-o in transportul public. Postarea dateaza cu ziua de miercuri, 14 iulie curent, totul avind loc mai exact in unul din troleibuzele din capitala care circula pe linia 38. Potrivit acesteia, taxatorul nu i-a acordat biletul,…

- Restricții de circulație in Capitala. In zilele de 9-10 iulie, traficul rutier in perimetrul sensului giratoriu de la intersecția strazilor Ion Creanga, Alba Iulia și Constituției, va fi suspendat parțial pentru executarea lucrarilor de așternere a stratului de uzura din beton

- Inca de la sfarșitul lunii iunie, cele 8 autobuze electrice care asigura transportul public in Beclean au fost puse in funcțiune. Iata care este orarul de funcționare, pe cele 4 trasee stabilite: Inca din 29 iunie, administrația locala din Beclean anunța ca cele opt autobuze electrice vor fi funcționale…

- Doua firme franceze, EasyMile si Navya, au depus oferte la licitatia pentru furnizarea de autobuze fara sofer in Cluj-Napoca. Acordul – cadru scos la licitatie de primaria condusa de Emil Boc vizeaza furnizarea a pana la 14 autovehicule autonome.

- Premierul olandez, Mark Rutte, a anuntat vineri o o noua relaxare a restrictiilor impotriva COVID-19 in Tarile de Jos, unde portul mastii va ramane obligatoriu doar in transportul public si in colegii si licee, noteaza AFP. Noua runda de relaxari va intra in vigoare pe 26 iunie, a declarat…