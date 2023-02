Stiri pe aceeasi tema

- Declaratia vine dupa ce Polonia, Lituania, Estonia si Letonia au respins planul Comitetului International Olimpic de a le permite rusilor si belarusilor sa concureze in 2024. Ucraina a amenintat ca va boicota Olimpiada de la Paris daca vor fi primiti sportivii din Rusia si din Belarus. Insa CIO a precizat,…

- Declaratia vine dupa ce Polonia, Lituania, Estonia si Letonia au respins planul Comitetului International Olimpic de a le permite rusilor si belarusilor sa concureze in 2024. Ucraina a amenintat ca va boicota Olimpiada de la Paris daca vor fi primiti sportivii din Rusia si din Belarus. Insa CIO a precizat,…

- Ministrul Sportului, Eduard Novak, a anuntat, duminica, pe Facebok, ca a decis sa intre in pregatirile pentru Jocurile Paralimpice de la Paris, din 2024, aceasta urmand sa fie cea de-a sasea Olimpiada a sa. In decembrie 2021, el isi anuntase retragerea din sport, subliniind insa ca nu stie daca va…

- Consiliul Judetean Sibiu anunta, joi, ca digitalizeaza procedurile pentru organizatiile si institutiile ce doresc sa aplice pentru finantarile nerambursabile asigurate de institutie, potrivit news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Organizatorii Jocurilor Olimpice de la Paris 2024 au anunțat ca vor lansa o operațiune simplificata de vanzare a biletelor publice inaintea evenimentului, vanzarea urmand sa inceapa la 1 decembrie. Orice persoana din lume poate participa achiziționarea biletelor care se va incheia la 31 ianuarie 2023,…

- Platforma de Sprijin pentru Republica Moldova demonstreaza ca aceasta tara are mai multi prieteni decat a avut vreodata, a declarat, luni, la Paris, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Premierul cambodgian Hun Sen a primit in weekend lideri din intreaga lume – intre care presedintele american Joe Biden si premierul japonez Fumio Kishida – in cadrul summitului ASEAN, la Phnom Penh, dupa care a aflat ca are COVID-19, informeaza AFP, citata de News.ro . Fara sa poarte masca, Hun Sen…

- Republica Moldova are nevoie de 1,1 miliarde de euro pentru a acoperi costurile energetice in aceasta iarna. Estimarile au fost comunicate de ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene, Nicu Popescu, la Forumul pentru Pace de la Paris. „Situatia noastra este foarte, foarte dificila”, a accentuat…