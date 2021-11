Stiri pe aceeasi tema

- Romania are acum cea mai mare rata de mortalitate COVID-19 din lume, din cauza apelulilor antivaccinare ale personalitaților religioase de la conducerea bisericilor, ajutați de diverși poiliticieni, care promoveaza antivaccinismul pe rețelele de socializare, conform NYTIMES. COPACENI, Romania — In…

- Cutremur in Romania. Un seism cu magnitudinea 2,2 grade s-a produs, marți, la ora 15:53, in Dobrogea, Constanța. Potrivit INFP, cutremurul a avut loc la o adancime de 4 km, in apropierea urmatoarelor orase: 30 km NV de Constanta, 102 km S de Braila, 120 km S de Galati, 135 km N de Varna, 181 km E de…

- Mai multe asociații de elevi din Romania ii cer ministrului Educației, Sorin Cimpeanu, sa nu modifice criteriile de acordare a burselor de merit și sa asigure cuantumuri minime care sa corespunda nevoilor elevilor. „Educația este o investiție, nu un cost”, spune Ariana Duduna, președinte AEC.…

- Romania participa cu opt sportivi la Campionatul Mondial de lupte rezervat seniorilor, competitie care are loc, in perioada 2-10 octombrie, la Oslo (Norvegia), informeaza Federatia Romana de Lupte. Printre acestia, se numara Razvan Arnaut, de la CS Farul Constanta, si Andreea Beatrice Ana, luptatoare…

- "De la inceputul supravegherii infectiei cu virusul West Nile (07.06.2021) pana la data de 15.09.2021 s-au inregistrat 7 cazuri de infectie cu virusul West Nile, din care la un caz a survenit decesul. (...) In functie de unitatea teritoriala de expunere, cazurile s-au inregistrat in judetele: Bacau…

- Editia 2021 a Campionatelor Nationale individual Open si pentru echipe reprezentative de club, precum si prima editie a concursului international RomGym Trophy sunt organizate, la finalul acestei saptamani, la Sala Polivalenta din Bucuresti, informeaza Federatia Romana de Gimnastica. La intrecerile…

- De la inceputul lunii august, la parterul cladirii Moldova Center, langa Fuji Film, s-a deschis o franciza MANGO BROKER. Compania MANGO BROKER SRL este un broker nelegat acreditat BNR si ANPC, managementul companiei avand o experienta cumulata de peste 30 de ani in banking, in diferite pozitii de management…

- Cutremur in Romania, miercuri seara. Ce magnitudine a avut seismul. Un cutremur slab, cu magnitudinea ml 3.0, a avut loc miercuri, la ora 22:34:06, in zona seismica Vrancea, Buzau, la adancimea de 137 km, anunța INFP. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 58km E de Brasov, 61km N de…