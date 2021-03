Stiri pe aceeasi tema

- Luna va putea fi observata pe 28 martie mai stralucitor si cu pana la 29% mai mare decat de obicei, fenomen cunoscut sub numele de „superluna”. In aceasta perioada, Luna traverseaza constelatia Virgo, iar pe data de 28 martie se produce faza de luna plina la ora 20.48, se arata pe site-ul Observatorului…

- Luna va parea pe cer mai stralucitoare și mai mare decat de obicei. Fenomenul ”superluna”, primul de acest fel din aceasta primavara va fi duminica. Satelitul natural al Pamantului va putea fi observat cu pana la 29% mai mare fața de aparența obișnuita. Faza de luna plina se va produce la ora 20.48,…

- Satelitul natural al Pamantului va putea fi observat, pe 28 martie, mai stralucitor si cu pana la 29% mai mare decat de obicei, fenomen cunoscut sub numele de „superluna”. Articolul Prima superluna din aceasta primavara, pe 28 martie apare prima data in Someșeanul.ro .

- Echinoctiul de primavara 2021 va avea loc intre 20 si 21 martie. Soarele se va muta in Berbec si in timp ce traverseaza constelatia ne vom bucura de o perioada minunata in care ziua si noaptea vor avea acelasi numar de ore. De altfel, echinoctiu inseamna „noapte egala”, noaptea si ziua impartindu-si…

- Horoscop de primavara 2021. Astrologii vin cu vești noi despre zodii. Iata ce ar trebui sa schimbe zodiile la ele in urmatoarele luni. Avertismentul specialiștilor in astrologie. Horoscop primavara 2021 Berbec Pentru Berbeci, sa incerce sa lucreze la temperatul lor. Sa invețe sa nu mai explodeze de…

- Reprezentanții Garzii de Mediu anunța ca arderea frunzelor și a resturilor provenite din curațenia de primavara afecteaza calitatea aerului. De aceea, din acest an activitatea este interzisa, iar cei care o practica sunt amendați, anunța MEDIAFAX. Persoanele care iși curața gradinile și apoi…

- Astrele vin cu noi previziuni despre cele 12 semne ale zodiacului. Care sunt nativii care urmeaza sa dea lovitura in saptamana aceasta? Vezi daca te afli printre cei norocoși in sectorul financiar! Horoscopul banilor pentru saptamana 1-7 martie 2021 Berbec – Primavara aceasta incepe puțin dificil pentru…

- Cand va veni PRIMAVARA cu adevarat in țara. „Durata de stralucire a soarelui este din ce in ce mai mare” Directorul de meteorologie operationala in cadrul ANM, Gabriela Bancila, a anuntat cand vine primavara in Romania. „Putem spune ca a venit deja primavara. Calendaristic, la inceputul saptamanii viitoare…