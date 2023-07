Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo și Sepsi Sfantu Gheorghe se infrunta luni seara, de la ora 21:30, in epilogul rundei #3 din Superliga. Duelul programat pe „Arcul de Triumf” poate fi urmarit in format liveTEXT&FOTO pe GSP.ro și in direct la Digi Sport, Orange Sport și Prima Sport. ...

- FCSB - Dinamo, meci contand pentru etapa a 2-a din campionatul Romaniei, este programat, sambata, 22 iulie, de la ora 21:30, pe Stadionul Arcul de Triumf din Bucuresti, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1 și LiveBlog pe HotNews.ro.

- Ilie Dumitrescu spera ca derby-ul dintre FCSB și Dinamo sa fie lipsit de incidente. Fostul internațional a analizat și prima etapa din SuperLiga, fiind impresioant de Florinel Coman și de Darius Olaru. FCSB - Dinamo se joaca sambata, 22 iulie, de la ora 21:30, liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Orange…

- Florin Talpan, juristul celor de la CSA Steaua, a avut un mesaj pentru Gigi Becali, la scurt timp dupa FCSB a primit interzis in Ghencea. FCSB - Dinamo se joaca sambata, 22 iulie, de la ora 21:30, liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Orange Sport 1, Prima Sport 1 și Digi Sport 1. FCSB n-a reușit sa…

- LPF a anunțat programul etapei #3 din Superliga. Aceasta va debuta vineri, cu FC U Craiova 1948 - Universitatea Cluj, și se va incheia luni, cu Dinamo - Sepsi. Toate meciurile vor fi live pe GSP.ro și televizate de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. Programul etapei #3 din Liga 1 Vineri,…

- Dinamo - Universitatea Craiova, meci contand pentru prima etapa din campionatul Romaniei, este programat, luni, 17 iulie, de la ora 21:30, pe Stadionul Arcul de Triumf din Bucuresti, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- E oficial: Dinamo debuteaza in Superliga impotriva Universitații Craiova pe „Arcul de Triumf”, dupa ce s-a rezolvat problema sistemului VAR pe noul stadion din București. E considerat un meci cu grad de risc ridicat, astfel ca biletele vor fi vandute nominal. Dinamo - CSU Craiova se disputa luni, 17…

- FCSB - Sepsi, meci contand pentru etapa a 7-a din play-off, este programat, luni, 8 mai, de la ora 21:00, pe Arena Nationala din Bucuresti, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.