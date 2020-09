Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu a oferit primele declarații dupa ce Alex Bodi a fost dus cu poliția in carantina. Blondina a explicat ca partenerul ei a fost oprit de oamenii legii in timp ce mergea la un control, unde era programat.

- Nu mai exista niciun dubiu! Bianca Dragușanu și Alex Bodi s-au impacat oficial! Daca sarutul dintre cei doi, surprins de paparazzii Spynews.ro, nu a fost de-ajuns, ei bine, faimosul om de afaceri a facut lumina in ceea ce privește acest subiect, eliminand orice urma de banuiala.

- Ba s-au desparțit, ba s-au impacat, ba și-ar aruncat sageți in mediul virtual, insa flacara iubirii a ramas mereu nestinsa. Dupa ce Bianca Dragușanu și Alex Bodi au fost surprinși de paparazii Spynews.ro sarutandu-se in Capitala, in vazul tuturor, dovada clara ca s-au impacat, acum, blondina iși declara…

- Daca in urma cu doar cateva zile va spuneam ca Alex Bodi a mers pana pe litoral pentru a o impaca pe Bianca Dragușanu, iata ca acum lucrurile sunt mai clare ca niciodata. Cei doi sunt din nou impreuna și s-au sarutat de fața cu toata lumea. Momentul a fost surprins de paparazzii Spynews.ro!

- Daria Radionova a facut primele declarații dupa impacarea lui Alex Bodi cu Bianca Dragușanu. Rusoaica a vorbit in exclusivitatea pentru Spynews.ro despre relația ei cu afaceristul, dar și despre ceea ce simte acum.

- S-au desparțit, s-au impacat, și-au aruncat cuvinte grele, dar sunt din nou impreuna. Spynews.ro a aflat in exclusivitate ca Bianca Dragușanu și Alex Bodi sunt au petrecut amandoi in urma cu o noapte. Omul de afaceri a mers la mare dupa focoasa blonda.

- Bianca Dragușanu inca se reface dupa desparțirea de afaceristul Alex Bodi. Cei doi au avut o relație tumultoasa, trecand și printr-un divorț cu scantei. Acum, blondina spune ca va fi mai precauta și ca va mai aștepta pana sa faca pasul cel mare, chiar daca s-ar intampla pentru a treia oara.