Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 18 august a.c., incepand cu ora 16.00, la Pavilionul Expozitional Constanta, peste 60 de sportivi pasionati de motociclete si trasee off road vor concura in cadrul primei editii a Cupei Filantropica.Tot in cadrul evenimentului, duminica, 19 august, pe plaja Faleza Nord din Constanta se desfasoara…

- Vedetele Regatului Disney, Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald si Goofy, vin in premiera in Romania, in februarie 2019, la complexul Romexpo din Bucuresti, cu superproductia companiei Disney On Ice "Reach For The Stars", informeaza organizatorii.

- Lungmetrajul documentar „Dancer”, regizat de Steven Cantor, va deschide, pe 6 septembrie, de la ora 19.00, la Cinema „Elvire Popesco”, cea de-a de-a patra editie a Bucharest International Dance Film Festival, in cadrul caruia spectacolul „IRIS” al finlandezei Johanna Nuutinen va fi prezentat in premiera…

- Bulgarii din Dudestii-Vechi se pregatesc pentru trei zile de sarbatoare la sfarșitul acestei saptamani, comunitatea celebrand 280 de ani de la venirea lor pe teritoriul Romaniei. Cu aceasta ocazie, Primaria Comunei Dudestii-Vechi organizeaza un eveniment aparte, dorind sa aduca un numar mare de participanti…

- Premiera medicala consemnata la Spitalul Județean Constanța. O echipa de medici de la Institutul Clinic Fundeni a efectuat cu succes o procedura medicala folosind un angiograf primit recent de spitalul constanțean, scrie adevarul.ro. Joi, 28 iunie, s-a consemnat o premiera medicala la Spitalul Județean…

- Ansamblul folcloric „Banatul” va celebra Romania 100 oferind iubitorilor de folclor autentic un spectacol in premiera, organizat de Centrul de Cultura si Arta al judetului Timis, care va avea loc joi, 14 iunie, ora 19.00, la sala Capitol. Orchestra dirijata de Sebastian Rosca va interpreta cantece din…

- Romanii pot dona acum cate 5 lei cu cardul sau accesorii de plata, ca brațara sau ceasul contactless, prin aparate POS amplasate de Banca Transilvania, pentru ajutorarea copiilor bolnavi și a tinerilor din medii sociale modeste. Potrivit unui comunicat remis StartupCafe.ro, Banca Transilvania a lansat…

- – Federația Romana de Triatlon țintește sa duca, in premiera naționala, un sportiv la startul urmatoarei Olimpiade, iar Antoanela Manac iși continua parcursul și acumuleza punctele necesare calificarii, bifand pe parcurs și o alta premiera pentru Romania – medalie la o Cupa Continentala. Sportiva din…