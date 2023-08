Stiri pe aceeasi tema

- FC Sevilla a pierdut Supercupa Europei in fața lui Manchester City, 1-1 in timpul regulamentar, 4-5 la loviturile de departajare. Pentru andaluzi continua blestemul in aceasta competiție. Sevilla este specialista Europa League, 7 trofee cucerite incepand cu anul 2016. Nu putem spune același lucru despre…

- Manchester City (caștigatoarea Champions League) și Sevilla (caștigatoarea Europa League) se infrunta in Supercupa Europei. Meciul are loc miercuri, de la ora 22:00, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. ...

- Jose Luis Mendilibar, antrenorul de la Sevilla, a prefațat Supercupa Europei cu Manchester City. Manchester City (caștigatoarea Champions League) și Sevilla (caștigatoarea Europa League) se infrunta in Supercupa Europei miercuri, de la ora 22:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP. ...

- Jose Castro, peședintele de la Sevilla, are incredere in echipa lui inainte de Supercupa Europei cu Manchester City. Manchester City (caștigatoarea Champions League) și Sevilla (caștigatoarea Europa League) se infrunta in Supercupa Europei miercuri, de la ora 22:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și…

- Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, a prefațat Supercupa Europei cu Sevilla, in cadrul unei conferințe de presa. Manchester City (caștigatoarea Champions League) și Sevilla (caștigatoarea Europa League) se infrunta in Supercupa Europei miercuri, de la ora 22:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.…

- Ieri, 31 mai 2023, FC Sevilla si AS Roma s au intalnit in finala UEFA Europa League, a doua cea mai importanta competitie inter cluburi din Europa. In fata a peste 60.000 de spectatori prezenti pe Puskas Arena din Budapesta, conform UEFA, spaniolii antrenati Jose Luis Mendilibar s au impus in fata romanilor…

- Sevilla a caștigat Europa League pentru a 7-a oara, dupa o finala dramatica, decisa la penalty-uri. Gonzalo Montiel a fost din nou erou. Dupa 1-1 in timul regulamentar, Sevilla și AS Roma au ajuns la penalty-uri, acolo unde andaluzii s-au impus cu 4-1. Dramatism la penalty-uri in Sevilla – AS Roma…

- In aceasta seara, de la ora 22:00, Sevilla și AS Roma vor disputa finala Europa League din acest sezon, pe Arena Puskas din Budapesta. Duelul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat in Romania de Pro Arena. Sevilla a trecut in semifinale de Juventus, 1-1 in tur, 2-1 la retur. AS Roma a eliminat-o in penultimul…