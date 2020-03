Super Tuesday. Cine sunt democrații care se luptă să ajungă contracandidatul lui Trump la președinția SUA ​Înainte de așa-numitul Super Tuesday, ziua în care 14 state americane vor organiza alegeri primare, în Partidul Democrat lupta pentru câștigarea nominalizarii drept candidat la alegerile prezidențiale este mai dura decât oricând.



Anul acesta, Statele Unite își aleg președintele, iar americanii cu drept de vot vor mandata candidatul care, pentru urmatorii patru ani, va fi cel mai puternic om al planetei.



În timp ce republicanii merg pe mâna lui Donald Trump, pe nominalizarea democraților e probabil una din cele mai acerbe lupte…

Sursa articol: hotnews.ro

