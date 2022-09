Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 3 ani de comunicare online, PRINT&SIGN, CORPORATE GIFT’S Show si TEXTILE TECHNOLOGY SHOW revin in format fizic, timp de 4 zile, sub acelasi acoperis. PRINT&SIGN, cel mai important targ de tipar digital pentru Europa de Sud-Est, CORPORATE GIFT’S Show, singurul targ din Romania dedicat industriei…

- Zilele trecute, Mirela Vaida, alaturi de frumoasa ei familie, s-au bucurat de o vacanța frumoasa in Delta Dunarii. Prezentatoarea TV alaturi de copiii ei au petrecut cateva zile de relaxare pe plaja Sfantul Gheorghe. Cat a costat-o pe Mirela Vaida vacanța in ”paradisul pasarilor”. O noapte de cazare…

- Mirela Vaida a fost recent intr-o vacanța cu familia in Delta Dunarii. Intr-un interviu pentru Fanatik , vedeta a dezvaluit cați bani a cheltuit in cele patru zile și trei nopți petrecute in comunca Sfantul Gheorghe, din Tulcea. Vedeta a fost incantata de peisajele frumoase din Delta Dunarii, de preparatele…

- Programul celei de-a 19-a ediții a Festivalului Internațional de Film Independent ANONIMUL 2022, care va avea loc in perioada 8 – 14 august la Sfantu Gheorghe (Delta Dunarii) este acum disponibil aici: https://bit.ly/Anonimul2022 Festivalul se deschide luni, 8 august cu proiecția in premiera in Romania…

- In ultima perioada facturile la curent și la gaz au crescut considerabil, insa persoanele care locuiesc in zona Munților Apuseni și Delta Dunarii vor primi facturi la energie cu 50% mai ieftine. O lege veche din anul 1996 prevede ca oamenii care locuiesc in aceste zone platesc facturile la jumatate…

- Mirela Vaida se afla acum intr-o vacanța in Delta Dunarii. Prezentatoarea e in comuna Sfantul Gheorghe, din Tulcea, alaturi de copiii ei, și recunoaște ca e prima data cand viziteaza aceasta zona.Intr-o postare pe Facebook, Mirela Vaida a recunoscut ca Delta Dunarii a surprins-o placut, chiar daca drumul…

- Festivalul are loc in perioada 15-17 iuluie si cuprinde mai multe evenimente, in care se imbina cartea, lectura, filmul, muzica, ateliere si intalniri cu personalitati din lumea teatrului, filmului si multimedia, workshopuri despre poezie si filosofie, arta actorului.

- Institutul de Cercetari Eco Muzeale "Gavrila Simion", Tulcea, judetul Tulcea, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a functiei contractuale de executie, vacante, de conservator IA, in cadrul Centrului Muzeal Eco Turistic "Delta Dunarii".Conditiile specifice necesare…