- DJ-ul olandez Tiesto si-a anulat show-ul de duminica de la Super Bowl, din Las Vegas, din cauza unei urgente familiale. Locul sau va fi luat de DJ Kaskade, relateaza Reuters.Tiesto, al carui nume real este Tijs Verwest, trebuia sa fie DJ-ul din timpul Super Bowl, cantand inainte de meciul dintre…

- E agitație mare in Las Vegas! Super Bowl 2024 are loc la finalul acestei saptamani, iar interesul este unul incredibil. Kansas City Chiefs si San Francisco 49ers joaca pentru mult ravnitul trofeu. Cele doua echipei s-au mai intalnit si in 2020, cand s-a impus gruparea din Kansas Super Bowl LVIII, Kansas…

- Celebra cantareața americana Taylor Swift vrea neaparat sa asiste la Super Bowl LVIII, din 11 februarie, pentru a-și susține iubitul, Travis Kelce, care joaca pentru Kansas City Chiefs. Aeroporturile sunt insa foarte aglomerate și nu e loc pentru avionul sau privat! Kansas City Chiefs și San Francisco…

- Olivia Culpo (31 de ani) a facut un gest incredibil pentru familia iubitului sau, Christian McCaffrey (27 de ani), jucator de NFL. San Francisco 49ers, echipa la care McCaffrey evolueaza ca running back, intalnește in Super Bowl LVIII (11 februarie) pe Kansas City Chiefs, deținatoarea trofeului. Iar…

- Biletele pentru Super Bowl LVIII ating prețuri recordDeoarece meciul pentru titlu din NFL se va desfașura pentru prima data in Las Vegas, combinat cu efectul Taylor Swift de partea echipei Kansas City Chiefs și cu fanatismul celor de la San Francisco 49ers de pe Coasta de Vest, prețurile biletelor…

- Kansas City Chiefs au invins duminica Baltimore Ravens și au caștigat campionatul de fotbal american AFC obținand a patra calificare la Super Bowl in ultimii cinci ani. In finala, Chiefs ii vor infrunta pe cei de la San Francisco 49ers, care au eliminat f

- Echipa Kansas City Chiefs isi va apara titlul in Super Bowl, finala a Ligii profesioniste de fotbal american (NFL), in fata formatiei San Francisco 49ers, in data de 11 februarie, pe Allegiant Stadium din Paradise (Nevada).Kansas City Chiefs si starul sau Patrick Mahomes au invins duminica, in deplasare,…

- Lionel Messi, capitanul echipei Argentinei, campioana mondiala de fotbal, va aparea intr-o reclama pentru o marca de bere cunoscuta cu ocazia Super Bowl-ului LVIII, finala ligii profesioniste de fotbal american (NFL), ce va avea loc pe 11 februarie pe Allegiant Stadium din Las Vegas (Nevada), informeaza…