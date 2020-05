Stiri pe aceeasi tema

- Cu cateva zile inainte de disparitia sa, liderul formatiei Queen i-a scris bunului sau prieten cateva randuri induiosatoare.Unul dintre cei mai mari artisti din toate timpurile, Freddie Mercury, a murit pe 24 noiembrie 1991, la varsta de 45 de ani, rapus de o complicatie data de SIDA.

- Adam Lambert vrea sa devina actor cu adevarat, dupa ce a avut cateva apariții ‘cameo’ in musical-ul biografic despre trupa Queen – ‘Bohemian Rhapsody’, potrivit contactmusic.com. Faimosul cantareț – care a devenit cunoscut dupa caștigarea concursului ‘American Idol’, in 2009, și care acum canta cu…

- Queen si Adam Lambert au reprogramat pentru vara lui 2021 segmentul european al turneului „The Rhapsody”, stabilit sa inceapa in luna mai a acestui an, potrivit news.ro.Seria de concerte din Europa ar fi trebuit sa debuteze pe 24 mai, in Bologna (Italia) si sa continue cu Franta, Olanda, Marea…

- Hitul legendarei trupe Queen, "Bohemian Rapsody", a fost adaptat pentru zilele noastre și oamenii din intreaga lume fac acum haz de necaz, caci versurile descriu extrem de bine situația prin care trec numeroase țari.

- Freddie Mercury și-a facut ultima apariție publica in urma cu 30 de ani, la BRIT Awards, iar felul in care arata a venit ca un șoc pentru fanii lui. Ultima apariție publica a lui Mercury s-a incheiat cu trei cuvinte sfașietoare pentru fanii sai. In urma cu 30 de ani artistul, impreuna cu trupa sa, Queen,…

- Videoclipul piesei ”'Take On Me”, relansat de trupa A-ha, in varianta 4K in 2010, a atins 1 miliard de vizualizari pe YouTube arata Smart Radio, pastrand un loc special pentru muzica trupei in playlistul zilei, anunța MEDIAFAX.Piesa lansata de trupa A-ha in 1984, “Take On Me” este una dintre…

- Peste o suta de artisti si trupe muzicale au sustinut duminica seara un mega concert caritabil timp de 10 ore pentru strangerea de fonduri destinate luptei impotriva incendiilor de vegetatie care devasteaza Australia, relateaza EFE, potrivit Agerpres.Artistii, printre care rockerul Alice Cooper…

- Peste o suta de artisti si trupe muzicale au sustinut duminica seara un mega concert caritabil timp de 10 ore pentru strangerea de fonduri destinate luptei impotriva incendiilor de vegetatie care devasteaza Australia, relateaza EFE. Artistii, printre care rockerul Alice Cooper sau trupa Queen cu Adam…