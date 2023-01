Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a promulgat legea privind minoritațile naționale din Ucraina care a fost criticata dur de catre Ministerul roman al Afacerilor Externe. Potrivit textului proiectului de lege publicat pe site-ul Parlamentului, reprezentanții minoritaților naționale din Ucraina…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a promulgat legea privind minoritațile naționale, informeaza agenția ucraineana Interfax . Legea a fost criticata sever de Ministerul de Externe de la București , dupa ce textul ei a fost prezentat, in premiera, de Libertatea, care a atras atenția ca acesta…

- SRI iese pe piața cu ofranda de Craciun: a desecretizat și publicat pe site-ul propriu toate documentele pe care le-a avut „in pastrare” cu privire la Revoluția din 1989. Ce inseamna „toate”, numai cei de-acolo știu. Suntem anunțați ca gestul este facut, binențeles, la propunerea directorului SRI, Eduard…

- Radu Petrașescu, directorul liceului nr. 1 din comuna Ciudei, una dintre cele mai vechi școli romanești din nordul Bucovinei, susține ca legea minoritaților naționale din Ucraina care urmeaza sa fie promulgata de președintele Volodimir Zelenski nu rezolva, ci agraveaza problema dreptului la invațamant…

- Ministerul Afacerilor Externe de la București solicita autoritaților ucrainene sa consulte Comisia de la Veneția chiar și in acest stadiu și sa puna in aplicare, pe deplin, recomandarile acesteia, avand in vedere faptul ca legea prevede un termen de șase luni pentru intrarea sa in vigoare, a transmis…