Suntem printre performerii UE și în trimestrul II! Creștere economică remarcabilă la jumătatea anului Avansul trimestrial al produsului intern brut a scazut in trimestrul II mai mult de jumatate, fața de primele trei luni ale anului. Cu toate acestea, ritmul de creștere al economiei romanești ramane unul remarcabil, dat fiind contextul internațional și criza inflației de doua cifre. Romania a avut a doua cea mai performanta economie din Uniunea Europeana in trimestrul II din 2022, in comparație cu trimestrul anterior. Creștere de aproape 6% la jumatatea anului In timp ce Banca Naționala vorbește despre o ”cvasi-stagnare” a economiei romanești in trimestrele II și III… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

