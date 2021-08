Stiri pe aceeasi tema

- O tanara din Suceava care locuiește de peste șapte ani in Kabul, in Afghanistan, Ermina Strutinschi, a transmis un mesaj pe contul sau de socializare in care iși anunța prietenii și familia ca este in siguranța, și ca nu iși dorește sa plece din aceasta țara. Ermina Strutinschi este director la International…

- De ce au reușit autoritațile romane sa scoata doar un cetațean roman din Kabul? Dincolo de problemele de securitate din capitala Afganistanului, care fac extrem de dificil accesul occidentalilor la aeroport, unul dintre motive este acela ca mai mult de jumatate dintre conaționalii noștri nu doresc sa…

- „Celula de criza interinstituționala, care a continuat sa activeze in regim permanent pentru asigurarea evacuarii cetațenilor romani care și-au manifestat opțiunea de a fi repatriați din Afganistan, informeaza ca un prim zbor la Kabul al aeronavei militare de transport romanești s-a desfașurat in bune…

- Este prima declarație publica a președintelui afgan dupa ce i s-a confirmat prezenta in Emiratele Arabe Unite.Mesajul președintelui vine in contextul in care a fost aspru criticat ca a parasit brusc tara duminica, in timp ce fortele talibane intrau in Kabul.Citește și: ”Secretarul general al NATO ii…

- Pe masura ce oraș dupa oraș a cedat in fața talibanilor, iar duminica, capitala Kabul a fost cucerita de forțele insurgente, femeile din Afganistan au inceput sa se teama din ce in ce mai mult ca libertațile caștigate in 2001 vor fi anulate. Liderii talibani au declarat ca vor respecta drepturile femeilor,…

- Un locuitor din capitala Afganistanului a relatat, pentru publicația The Guardian , care este atmosfera pe strazile din Kabul, dupa ce talibanii au au intrat in oraș , dar și ce temeri au oamenii. „Situația este groaznica”, spune el. Publicam mai jos traducerea integrala cu marturia lui „Oamenii se…