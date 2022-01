Stiri pe aceeasi tema

- In județul Timiș, potrivit inspectorului școlar general Marin Popescu, in stoc mai sunt teste de saliva pentru depistarea virusului SARS-CoV-2 doar pentru o singura aplicare. Acestea vor fi folosite pentru elevii care vor reveni din vacanta, saptamana viitoare. Popescu a mai spus ca stocurile de teste…

- Testele nu se vor mai face lunea și joia, ci marțea și vinerea. DSP Timiș a transmis ca testarea elevilor nu a fost suspendata și nu a fost luata in discuție aceasta posibilitate, așa cum s-a zvonit in spațiul public. „Avand in vedere ca cea mai recenta tranșa din lotul de teste achiziționate a fost…

- Se schimba zilele in care se va face testarea elevilor anti-covid cu teste rapide de saliva. Testele nu se vor mai face lunea și joia, ci marțea și vinerea. DSP Timiș a transmis ca testarea elevilor nu a fost suspendata și nu a fost luata in discuție aceasta posibilitate, așa cum s-a zvonit in spațiul…

- In Timiș, au ajuns doua tranșe de teste rapide covid pe baza de saliva, una de 227.000 și alta de 50.000. Potrivit inspectorului școlar general al județului, Marin Popescu, testele au fost distribuite in 2 și 3 decembrie, iar majoritatea unitaților de invațamant au hotarat ca testele sa fie aplicate…

- Testele COVID-19 pe baza de saliva pentru elevi pot fi folosite acasa, precizeaza Ministerul Sanatații. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a abilitat, pe 11 noiembrie, Ministerul Sanatații sa elaboreze o procedura de administrare a testelor rapide antigen non-invazive efectuate din proba…

- Aproape trei sferturi din scolile, liceele si gradinitele din Romania au de astazi cursuri cu prezenta fizica, in conditiile in care cel putin 60% din personal s-a vaccinat anti-COVID-19. Sunt si peste 1.100 de scoli si gradinite in care niciun angajat nu s-a imunizat pana acum. Saptamana aceasta ar…

- Sorin Cimpeanu anunta ca la inceputul saptamanii viitoare vor fi incheiate contractele subsecvente pentru trei transe de teste rapide din saliva folosite pentru depistarea infectiei cu virusul SARS-CoV-2. Ministrul Educatiei nu a putut preciza daca testarea cu teste rapide din saliva, care se va face…

- In prima etapa, in unitațile de invațamant vor ajunge 9 milioane de teste non-invazive pe baza de saliva și vor fi distribuite de 3 companii mari.Cele mai multe teste, adica 5 milioane, vor fi livrate de o comanie de moda din țara noastra, care produce haine și costume pentru barbați. Vorbim despre…