Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana vrea sa se doteze cu noi arme, puternice, contra marilor companii din domeniul tehnologiei, scrie Financial Times , conform Digi 24. Acestea ar putea fi chiar obligate sa se ”sparga” in entitați mai mici sau sa vanda din operațiunile lor europene daca sunt atat de dominante incat…

- Uniunea Europeana nu îl recunoaște pe Aleksandr Lukașenko ca președinte al Belarusului și se pregatește sa impuna sancțiuni importante contra responsabililor regimului din aceasta țara, a anunțat marți șeful diplomației europene, conform AFP.„Consideram ca alegerile din 9 august sunt…

- Supra-dependenta Uniunii Europene de importurile de materii prime ameninta sa submineze industrii vitale si sa expuna blocul comunitar la blocajele introduse de China si alte state cu resurse abundente, va avertiza Comisia Europeana in cursul acestei saptamani, sustine Financial Times . Conform acestui…

- In Congresul american au avut loc audierile unora dintre cei mai puternici pamanteni, conducatorii companiilor Google, Amazon, Facebook, Apple. A fost un ritual straniu, cu politicieni care voiau sa se impauneze electoral și cu mogulii inaltei tehnologii dand explicații ca niște elevi la Bac.Cine a…

- Liderul PSD afirma ca, daca Romania va primi suma de aproape 80 de miliarde de euro, de la Uniunea Europeana, atunci Guvernul poate folosi banii de la buget pentru majorarile decise de social-democrati. "Daca ar fi sa dam crezare anunțului triumfalist al președintelui Iohannis de la Bruxelles, Guvernul…

- Uniunea Europeana pregatește o lege care ar putea permite organului sau executiv, Comisia Europeana, sa recupereze tarifele americane, impunand sancțiuni asupra proprietații intelectuale a unor companii precum Amazon, Google și Facebook. Intr-un front comun – fenomen rar – principalele grupuri politice…

- Prim-ministrul olandez Mark Rutte, care insista ca toate tarile membre UE trebuie sa aprobe unanim acordarea oricaror fonduri de recuperare, a respins o propunere de comprimis facuta de Charles Michel, potrivit politico.eu. Refuzul lui Rutte, impreuna cu o cerere facuta de Olanda si alte tari ca granturile…

- Pioniera in materie de impozitare a GAFA (Google, Apple, Facebook și Amazon), Franța va face in curand obiectul unor sancțiuni americane, a anunțat reprezentantul american pentru Comerț, Robert Lighthizer. Ele sunt insa suspendate pentru perioada in care Franța va continua, și ea, sa “inghețe” taxele…