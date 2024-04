Sunt hortensiile otrăvitoare pentru pisici? Hortensiile sunt apreciate pentru culorile lor, insa acești arbuști infloriți pot imbolnavi pisicile in cazul in care acestea ronțaie orice parte a plantei. In timp ce unele soiuri de hortensii sunt mai toxice decat altele, fiecare are potențialul de a ot Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

