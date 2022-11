Deși in secolul 21 comparațiile dintre femei și barbați nu sunt deloc binevenite, unele studii continua sa afirme ca exista diferențe cheie intre femei și barbați in ceea ce privește capacitatea de a invața una sau mai multe limbi straine. Sunt femeile avantajate in domeniul lingvistic? De ce ar invața acestea mai ușor o limba straina? Vom dezbate toate aceste aspecte in continuare. In cazul in care iți dorești sa iți imbunatațești nivelul de limba engleza, indiferent de varsta sau de nivelul de cunoștințe, te poți inscrie la cursurile de germana sau de limba engleza oferite de centrul lingvistic…