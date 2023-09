Sunetul libertății – “All I Need” – Minelli You is all I need… Toate luminile sunt indreptate asupra lui Minelli și asupra cele mai noi piese ale sale. O experiența muzicala care te va purta departe de locul in care te afli și care te va ajuta sa te indepartezi de toate problemele care te inconjoara. “All I Need”, o piesa plina de optimism, cu un ritm contagios, va fi partenerul tau cand vine vorba de distracție și de visat cu ochii deschiși. Creditele pentru “All I Need” ii revin lui Minelli pentru muzica și versuri. Producția a fost realizata de SICKOTOY. “” readuce acele old vibes. Nostalgia m-a lovit atat de tare cand am scris aceasta… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

