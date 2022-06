Printul mostenitor al Coroanei britanice Charles a primit in trei randuri o valiza cu un milion de euro, in numerar, de la seicul Hamad bin Jassim, un fost premier al Qatarului, dezvaluie The Sunday Times, relateaza BBC News, potrivit News.ro. Clarence House anunta ca aceste donatii ale secului au fost transferate imediat uneia dintre organizatiile de caritate ale printului si subliniaza ca s-au respectat toate procedurile. Potrivit BBC, nimic nu sugereaza ca aceste plati ar fi ilegale. The Sunday Times dezvaluie ca Charles a primit toate cele trei donatii in numerar – personal – de la fostul…