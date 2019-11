Presedintele francez Emmanuel Macron se va reuni la 9 decembrie la Paris cu omologii sai din Rusia si Ucraina, Vladimir Putin, respectiv Volodimir Zelenski, precum si cu cancelarul german Angela Merkel, in cadrul unui summit in asa-numitul format "Normandia" (Franta, Germania, Ucraina si Rusia) asupra conflictului din estul Ucrainei, a anuntat presedintia franceza, subliniind "progrese majore", potrivit AFP. Summitul in formatul "Normandia" vizeaza rezolvarea conflictului din Donbas intre fortele ucrainene si separatistii prorusi, in conditiile in care Kievul si Occidentul acuza Rusia de sustinerea…