Liderii europeni asteapta ca presedintele Consiliului European, Charles Michel, sa prezinte in scurt timp un nou draft al cadrului financiar multianual al UE pentru perioada 2021-2027, intr-o incercare de a se iesi din impasul in care se afla negocierile la summitul european aflat in desfasurare la Bruxelles, transmite agentia DPA.



''Il vom studia, il vom discuta si speram ca el va conduce la un acord pana la sfarsitul zilei'', a declarat cancelarul austriac Sebastian Kurz. ''Suntem multumiti cu directia in care merg lucrurile'', a adaugat el, sugerand…