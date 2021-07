Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, joi si vineri, la cel de-al saselea Summit al Initiativei celor Trei Mari (I3M), organizat in Bulgaria. Evenimentul la nivel inalt de la Sofia marcheaza reluarea activitatilor in format fizic ale Summitului, inclusiv ale Forumului de Afaceri al I3M, aflat la…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca a invitat Estonia sa participe la Centrul Euro-Atlantic pentru Rezilienta de la Bucuresti. „Romania si Estonia impartasesc viziuni si interese comune la nivelul Uniunii Europene, ceea ce faciliteaza cooperarea stransa dintre noi in raport cu agenda europeana…

- Partidul antisistem bulgar 'Exista un Astfel de Popor' (ITN) a anuntat luni ca nu va incerca sa formeze un guvern, in pofida sprijinului electoral in crestere confirmat si in recentele alegeri legislative, ceea ce aduce Bulgaria mai aproape de convocarea de alegeri anticipate pentru vara acestui…