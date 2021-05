Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va gazdui, luni, 10 mai, impreuna cu Președintele Republicii Polone, Andrzej Duda, Summitul Formatului București (B9), anunța Administrația Prezidențiala.

- Un scriitor si scenarist polonez este urmarit in justitie si risca pana la trei ani de inchisoare pentru ca l-a numit "idiot" pe presedintele Andrzej Duda, dupa comentariile acestuia despre victoria democratului Joe Biden la alegerile prezidentiale americane, relateaza AFP, potrivit AGERPRES.…

- Președintele Klaus Iohannis a avut miercuri o convorbire telefonica cu Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, in pregatirea Summitului NATO din acest an și in contextul procesului de reflecție privind viitorul NATO, anunța Administrația Prezidențiala.

- Presedintele Klaus Iohannis a avut o convorbire, in format videoconferinta, cu omologul estonian, Kersti Kaljulaid, context in care a acceptat invitatia acestuia de a efectua o vizita de stat in Republica Estonia in cursul lunii iunie, daca vor permite conditiile epidemiologice, informeaza Administratia…

- Presedintele Klaus Iohannis sustine, miercuri, de la ora 17,00, o declaratie de presa la Palatul Cotroceni, a anuntat Administratia Prezidentiala. Seful statului a avut doua sedinte de lucru cu premierul Florin Citu si mai multi membri cheie ai Guvernului, printre care vicepremierul Dan Barna și miniștrii…

- Intalnirea presedintelui Klaus Iohannis cu Patriarhul Daniel se inscrie in seria dialogurilor periodice care au ca subiect contributia Bisericii Ortodoxe Romane la binele comun, a transmis miercuri Administratia Prezidentiala, care a precizat ca presedintele apreciaza actiunea Bisericii Ortodoxe…