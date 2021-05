Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va gazdui, impreuna cu Președintele Republicii Polone, Andrzej Duda, Summitul Formatului București (B9), anunța Administrația Prezidențiala. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va gazdui, luni, 10 mai 2021, impreuna cu Președintele Republicii Polone,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va gazdui, luni, 10 mai, impreuna cu Președintele Republicii Polone, Andrzej Duda, Summitul Formatului București (B9), anunța Administrația Prezidențiala.

- Președintele Klaus Iohannis a avut miercuri o convorbire telefonica cu Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, in pregatirea Summitului NATO din acest an și in contextul procesului de reflecție privind viitorul NATO, anunța Administrația Prezidențiala.