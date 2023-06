Stiri pe aceeasi tema

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu a avut joi, 1 iunie, un dialog comun cu președintele Franței, Emmanuel Macron, și cu cel al Ucrainei, Volodimir Zelenski, in cadrul Summitului Comunitații Politice Europene (CPE), organizat in localitatea Bulboaca din raionul Anenii Noi. „Impreuna cu președintele…

- Summitul Comunitații Politice europene este in plina desfașurare in Republica Moldova. Aproape 50 de lideri europeni s-au reunit la castelul Mimi din Bulboaca, in apropiere de Chișinau, pentru a-și arata sprijinul fața de moldoveni și ucraineni deopotriva.

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a venit cu un mesaj adresat inalților oficiali europeni și delegațiilor straine care participa la Summitul Comunitații Politice Europene din 1 iunie. Intr-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, șeful statului a scris ca Republica Moldova este pregatita…

- „Moldova, ne vedem in curand!” – este mesajul președintelui Franței, Emmanuel Macron pentru moldoveni. Pe 1 iunie oficialul va veni in Republica Moldova la cel de-al doilea summit al Comunitații Politice Europene (EPC). Comunitatea este o platforma creata la inițiativa președintelui francez, cu scopul…

- "Europa este Republica Moldova. Republica Moldova este Europa. Moldova nu este singura", a spus duminica, in limba romana, presedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, in discursul sau de la Adunarea Nationala "Moldova Europeana", relateaza Radio Chisinau. CITESTE SI Hoți de mici: Cinci minori…

- Statele Unite iși vor mari numarul de distrugatoare din sudul Spaniei de la patru la șase, in cadrul unui acord de consolidare a relației lor strategice bilaterale, au anunțat luni cele doua țari. Acordul survine in urma angajamentului asumat in iunie anul trecut de președintele american, Joe Biden,…

- Odata cu izbucnirea razboiului din Ucraina, multe țari și-au analizat mai bine potențialul militar, iar dorința lor de a-și mari securitatea granițelor a crescut considerabil. Astfel, duminica, o țara din Europa și-a exprimat dorința și obiectivele ca in doi ani sa devina superputerea militara a continentului.…