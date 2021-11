Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden și președintele chinez Xi Jinping s-au intalnit virtual marți, in cadrul celei mai apropiate comunicari dintre liderii celor doua țari de la preluarea mandatului de catre Biden, in ianuarie, scrie CNBC. In timp ce ambele parți au remarcat punctele de tensiune,…

- O intalnire prin videoconferința a inceput luni, 15 noiembrie, la 19:45, ora Washingtonului (00:45 GMT marti) intre Joe Biden și Xi Jinping, pe masura ce disputele se acumuleaza intre SUA și China. Nici Xi, nici Biden nu și-au facut iluzii. O conversație care are scopul in special de a menține contactul…

- Primul summit virtual fata in fata dintre presedintele american Joe Biden si omologul chinez Xi Jinping s-a incheiat dupa trei ore, potrivit presei de stat chineze, conform news.ro. Intalnirea a avut loc in contextul tensiunilor crescute intre cele doua tari pe teme precum Taiwanul, comertul…

- Presedintele chinez Xi Jinping a comis ''o grava eroare'' pentru ca nu a participat la reuniunea G20 la Roma si a ''intors spatele'' Conferintei ONU privind schimbarile climatice (COP26) care are loc la Glasgow, in Scotia, a declarat marti presedintele american Joe Biden, relateaza AFP.potrivit Agerpres.…

- Presedintele chinez Xi Jinping a promis sambata sa realizeze o "reunificare" pasnica a Chinei continentale cu Taiwanul, fara sa mentioneze direct recurgerea la forta, dupa o saptamana de tensiuni crescute cu insula revendicata de Beijing, ceea ce a suscitat ingrijorari pe plan international, relateaza…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a lansat un apel americanilor la unitate, "forta noastra cea mai mare", intr-un mesaj video publicat vineri, in ajunul implinirii a douazeci de ani de la atentatele de la 11 septembrie, noteaza AFP. "Este pentru mine invatatura principala din (evenimentele de la)…

- Presedintele SUA, Joe Biden, condamna atacurile comise la Aeroportul din Kabul si avertizeaza organizatiile teroriste. Joe Biden: "Noi nu vom ierta, nu vom uita, ii vom cauta si ii vom face sa plateasca".

- Presedintele american Joe Biden a transmis un mesaj catre autorii atacului de la Kabul, afirmand ca SUA nu va uita niciodata si nu va ierta si acestia vor fi vanati, pana vor plati. El a afirmat ca responsabili de atac sunt membri ai grupului ISIS-K. "Este o zi foarte grea. Am fost permanent in legatura…