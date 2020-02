Summitul asupra bugetului UE, o reuniune cu multe interese divergente Liderii europeni se reunesc incepand de joi la Bruxelles pentru a incerca sa ajunga la o intelegere asupra cadrului financiar al UE pentru urmatorii sapte ani (2021-2027), in cadrul unui summit ce se anunta lung si dificil din cauza divergentelor foarte profunde dintre statele membre, relateaza AFP.



In cazul in care nu va exista o lovitura de teatru, acest prim tur de incalzire nu este asteptat sa se incheie cu un acord. Cu sapte ani in urma a fost nevoie de doua summituri pentru o intelegere asupra bugetului.



Iar de data acesta Brexit-ul a complicat si mai mult situatia,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat miercuri ca se asteapta la "negocieri foarte dure si complicate" la Bruxelles asupra viitorului buget multianual al Uniunii Europene, primul post-Brexit, informeaza AFP. "Consideram ca preocuparile noastre nu au fost suficient luate in considerare in numeroase…

- Uniunea Europeana a înasprit tonul în relatia cu Marea Britanie, semnalând ca negocierile vor conduce la un „parteneriat economic echilibrat” doar daca Londra va oferi „garantii” privind conditiile similare în materie de reglementare, scrie Mediafax.„Obiectivul…

- Liderii statelor UE si ai institutiilor europene au inceput saptamana aceasta o serie de intalniri maraton in preludiul celei mai grele sarcini a blocului comunitar in acest an, respectiv stabilirea cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027, care in opinia multora este cel mai tangibil…

- Europarlamentarii britanici din partidul Brexit și-au luat astazi ramas bun de la Bruxelles, intr-o ceremonie zgomotoasa. Steagul britanic iși traiește ultimele ore in care mai e arborat la instituțiile europene inainte de a fi coborat.

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri, in cadrul plenului Parlamentului European reunit la Bruxelles, ca garantiile solide de concurenta corecta din partea Regatului Unit sunt o preconditie pentru un nou acord comercial cu Uniunea Europeana dupa Brexit. …

- Liderii PSD se reunesc marti pentru a decide in ce conditii depun motiune de cenzura. Pe de o parte, social-democratii ar vrea sa tranteasca Guvernul Orban, pentru a arata ca PNL este incapabil sa guverneze, insa trecerea unei motiuni de cenzura ar insemna primul pas pentru alegerile anticipate, pe…

- Premierul Ludovic Orban spune ca prin amendamentul adus Legii bugetului de stat privind subvențiile partidelor a fost redusa finanțarea catre partidele politice in total cu 30%, iar suma alocata PSD a scazut. Premierul a subliniat ca nu știe cum sunt imparțiți banii. „E un amendament care a fost aprobat…

- "Chestiunea legata de Cadrul Financiar Multianual - a fost discutata si am hotarat, noi toti impreuna, sa predam pregatirea acestui buget Presedintiei Consiliului European, fiindca, in masura in care s-a lucrat la acest proiect, pana acum nu s-a obtinut progresul pe care l-am asteptat. Deci, incepand…