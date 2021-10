Numarul investitorilor in fonduri mutuale a crescut cu 23% in ultimul an, depașind jumatate de milion, iar activele celor 122 de fonduri din Romania au atins in septembrie aproape 50 de miliarde de lei (10 mld. euro). In urmatorii ani, administratorii de fonduri de pe piața locala țintesc o dublare a activelor și a numarului de investitori, obiectiv susținut de contextul favorabil, de excesul de economisire bancara, de creșterea interesului pentru a investi dar și de eventualele masuri de simplificare a impozitarii caștigurilor, aflate in analiza. Acestea sunt cateva dintre principalele concluzii…