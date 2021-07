Summit virtual APEC: Liderii lumii s-au angajat să accelereze accesul la vaccinuri anti-COVID-19 Liderii lumii s-au angajat vineri, dupa o reuniune virtuala a APEC (Forumul de Cooperare Economica Asia-Pacific), sa accelereze accesul la vaccinuri anti-COVID-19, afirmand intr-o declaratie ca acest lucru este esential pentru depasirea crizei sanitare, relateaza Reuters.



Liderii forului cu 21 de membri au promis sa-si intensifice eforturile de extindere a productiei si de livrare a vaccinurilor impotriva noului coronavirus, precum si sa sustina economiile atat timp cat va fi necesar.



"Pandemia continua sa aiba un impact devastator asupra oamenilor si economiilor din regiunea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia nu se va incheia pana cand nu va fi controlata in intreaga lume. Numarul deceselor Covid din țarile in curs de dezvoltare reprezinta 85% din nivelul global, fața de 15% in țarile bogate. Liderii statelor G7, care s-au adunat la sfarșitul saptamanii trecute in Marea Britanie, au anunțat noi…

- Liderii din G7, grupul celor mai dezvoltate economii ale lumii, au decis donarea unui miliard de doze de vaccin anti-COVID pentru trile mai sarace sau cele aflate in curs de dezvoltare, transmite Reuters.

- Regina s-a intalnit, vineri, cu presedintele american Joe Biden sub baldachinul celei mai mari paduri tropicale indoor, la Eden Project, unde a gazduit o receptie pentru liderii din Grupul celor Sapte, prezenti in Marea Britanie la un summit de trei zile, scrie Reuters, potrivit news.ro. Regina…

- Rusia le va permite strainilor care au bilete pentru meciurile de la Sankt Petersburg, din cadrul Campionatului European de fotbal 2020, sa intre in tara fara viza pentru a asista la aceasta competitie, a anuntat joi comitetul local de organizare, citat de Reuters. Rusia a limitat intrarea strainilor…

- Epidemia de Covid-19 din China putea fi oprita inainte de a se extinde la nivel global, daca exista un raspuns rapid la nivel internațional. O arata un raport extrem de critic fața de raspunsul pe care liderii lumii și Organizația Mondiala a Sanatații l-au dat pandemiei, intocmit de Comisia Independenta…

- India a raportat, luni, peste 300.000 de noi cazuri de coronavirus pentru a douasprezecea zi consecutiv, iar numarul total al imbolnavirilor a ajuns la aproape 20 de milioane, relateaza G4Media , care citeaza Reuters. In ultimele 24 de ore, țara a raportat peste 3.400 de decese, ducand numarul total…

- Pandemia de Covid-19 a reusit sa schimbe clasamentul celor mai mari economii din lume, dupa ce a trimis mai multe tari in cele mai grave recesiuni economice din istoria recenta, arata o analiza a CNBC, potrivit Mediafax.

- Pandemia de Covid-19 a reușit sa schimbe clasamentul celor mai mari economii din lume, dupa ce a trimis mai multe țari in cele mai grave recesiuni economice din istoria recenta, arata o analiza a CNBC, potrivit Mediafax.