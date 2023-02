Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si o parte din membrii executivului european au sosit joi la Kiev pentru ”a demonstra ca UE sprijina Ucraina la fel de ferm ca intotdeauna”, transmite EFE. ”Ma bucur sa revin la Kiev, a patra vizita a mea de la invazia Rusiei. De aceasta data, cu echipa…

- Diplomati de rang inalt din capitalele Uniunii Europene sunt ingrijorati de faptul ca asteptarile nerealiste ale Ucrainei – inclusiv aderarea la UE pana in 2026 – au fost incurajate, in loc sa fie temperate, de catre inaltii oficiali de la Bruxelles, relateaza miercuri, 1 februarie, Financial Times…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat inaintea summitului UE-Ucraina de saptamana viitoare ca Uniunea Europeana sprijina necondiționat Ucraina: „Ucraina lupta pentru valorile noastre comune, lupta pentru respectarea dreptului internațional și pentru

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, spune ca UE trebuie sa sprijine in continuare Ucraina și sa creasca presiunea asupra Rusiei, relateaza CNN și agenția Reuters, citata de Agerpres . ”Trebuie sa continuam sa creștem presiunea asupra Rusiei si vom continua, evident, sprijinul nostru…

- Uniunea Europeana va impune noi sanctiuni impotriva Belarusului in contextul mentinerii presiunii asupra Rusiei pentru a pune capat razboiului contra Ucrainei si extinderii masurilor impotriva tarilor care sprijina Moscova, a declarat marti presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit…

- UE anunta vineri ca ultima serie de sanctiuni vizeaza complexul militaro-industrial rus, persoane si grupuri care ataca civili si rapesc copii in Ucraina, relateaza The Associated Press. Sanctiunile vizeaza 168 de entitati – companii si organizatii de stat – si 12 persoane, precizeaza vicepresedintele…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus miercuri aplicarea de sanctiuni impotriva a 200 de persoane si entitati, inclusiv structuri militare, implicate in razboiului Rusiei in Ucraina, informeaza cotidianul Le Monde.

- UE va face eforturi sa inființeze o instanța, sub egida ONU, pentru a investiga și urmari in justiție crimele de razboi comise de Rusia in Ucraina, a transmis președintele CE Ursula von der Leyen.