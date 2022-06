Stiri pe aceeasi tema

- Imagini contrastante de la Madrid, unde are loc summit-ul NATO, și de la Așgabat, capitala Turkmenistanului, unde are loc un summit al țarilor de la Marea Caspica. In timp ce liderii din țarile NATO au discuții prietenoase inaintea unui dineu la Muzeul Prado, Putin și omologii sai stau distanțați la…

- Trezoreria americana a anunțat ca a trimis Ucrainei 1,3 miliarde de dolari. Este prima tranșa a ajutorului economic de 7,5 miliarde de dolari, aprobat de Casa Alba luna trecuta. Un alt ajutor vine de la Marea Britanie, care aloca peste un miliard de euro sistemelor de aparare ce vor fi trimise Ucrainei.…

- Autoritațile ruse au descris, miercuri, extinderea NATO pentru a include Suedia și Finlanda ca fiind „profund destabilizatoare”. Rusia reprezinta o „amenințare directa” la adresa securitații țarilor NATO, reunite la summitul de la Madrid, a declarat miercuri, secretarul general al Alianței Atlantice,…

- NATO se așteapta ca Suedia și Finlanda sa adere „rapid" la alianța, a declarat secretarul general al organizației, Jens Stoltenberg, potrivit Sky News. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca se așteapta la o ratificare rapida a aderarii Suediei și Finlandei la alianța militara,…

- Cu o saptamana inainte de inceputul summitului NATO de la Madrid, secretarul general al Aliantei a vorbit despre subiectele care vor fi dezbatute la intrunire. NATO vrea sa puna la cale un nou plan de sprijinire a Ucrainei in confictul cu Rusia si sa creasca forta de raspuns rapid de pana la sase ori,…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca Alianta Nord-Atlantica „nu a observat nicio schimbare” in strategia nucleara a Moscovei, insa a avertizat ca trebuie sa ne pregatim pentru „si mai multe distrugeri masive” comise de Rusia in razboiul din Ucraina si a pledat pentru „intensificarea”…

