Un summit G20 dedicat combaterii coronavirusului COVID-19, pe care autoritatile din Arabia Saudita preconizeaza sa-l desfasoare in regim online, va avea loc astazi. Regele Salman al Arabiei Saudite va prezida videoconferința extraordinara a liderilor din Grupul celor mai puternice 20 de economii ale lumii, in incercarea de a oferi un raspuns global coordonat la actuala pandemie de nou coronavirus. Majoritatea comentatorilor de pe piața sunt de acord ca economia mondiala afectata de virus se va cufunda probabil in recesiune, ceea ce inseamna un minim de doua sferturi succesive de contracție economica.…