Suma record cheltuita online de americani de Black Friday - care au fost cele mai cumparate produse Cumparatorii din Statele Unite au cheltuit online 7,4 miliarde de dolari cu ocazia reducerilor de Black Friday, conform Adobe Analytics.



Nivelul cheltuielilor marcheaza un record in privinta cumparaturilor online de Black Friday din SUA. De asemenea, reprezinta cea de-a doua cea mai mare vanzare online intr-o zi de reduceri din istoria tarii, cu putin sub sumele incasate anul trecut cu ocazia Cyber Monday, atunci cand consumatorii au cheltuit cu 500 de milioane de dolari mai mult, indica datele Adobe.



