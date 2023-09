Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul pulover din lana rosie decorat cu oi, purtat de printesa Diana in 1981, la scurt timp dupa logodna cu printul Charles, a fost vandut joi la licitatie cu peste 1,1 milioane de dolari de casa Sotheby's in urma unei vanzari online intens disputate.

- Regina Camilla a participat, la inceputul saptamanii, la un eveniment pentru care a ales o ținuta specifica vremii ploioase. Partenera de viața a monarhului britanic a purtat un obiect vestimentar pe care mulți și-au dorit, de-a lungul timpului, sa il aiba in garderoba. Foto Ultima apariție publica…

- Inelul simbol al legendarului rapper Tupac Shakur a fost achiziționat, in schimbul unei sume record. Licitația s-a incheiat in decursul zilei de marți și a fost organizata de prestigioasa casa de licitații Sotheby's.

- Primaria Prejmer a scos la licitație executarea restului de lucrari la gradinița din localitate, dupa ce firma care caștigase licitiația inițiala a abandonat șantierul. Investiția a fost demarata pe str. Pompierilor nr. 11, intr-o zona de protecție a monumentelor istorice. Obiectul contractului consta…

- Primaria municipiului Constanta oranizeaza licitatie pentru vanzarea unui teren de 53 mp in Constanta. Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial este vorba despre un teren in suprafata de 53 mp, situat in municipiul Constanta, str. Bogdan Petriceicu Hasdeu nr. 15 A, identificat cu numar cadastral…

- Pasionatii de istorie vor avea sansa de a licita pentru obiecte de colectie care le-au apartinut unor doi fosti prim-ministri britanici, scoase la licitatie luna aceasta, informeaza DPA, preluat de Agerpres.

- Puloverul rosu decorat cu oi albe si una neagra, purtat de printesa Diana in 1981, va fi vandut la licitatie in septembrie. Acesta este estimat la o suma cuprinsa intre 50.000 si 80.000 de dolari, potrivit news.ro.Acesta va fi pus in vanzare la Sotheby's intre 31 august si 14 septembrie. Celebrul…